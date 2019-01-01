Дмитрий Енцов журналист Владимир Епанов: Есть желание отремонтировать всё, везде и прямо сейчас Министр физической культуры и спорта Пермского края — о допинге, массовом спорте и новых стадионах Поделиться Поделиться Твитнуть

— Владимир Ильич, главная мировая новость из мира спорта за последнюю неделю — лишение России участия в олимпиадах и чемпионатах мира на четыре года. Как это может отразиться на пермских спортсменах?

— Это очень больная тема. Считаю, что наказывать нужно конкретно тех, кто нарушил антидопинговые правила. А когда наказывают всю страну, то сомневаюсь, что здесь обошлось без политики. В любом случае останавливаться не будем и продолжим проводить и развивать внутренние соревнования — те же спартакиады, в том числе внутрикраевые. Точно продолжим развивать спортивную инфраструктуру и будем стараться привлечь именно в наш регион наиболее значимые внутрироссийские соревнования. Добавлю, что прикамские спортсмены — чистые с точки зрения допинга, и если они будут отбираться на олимпиады, то почему бы им не попытаться там участвовать индивидуально. Прежде всего это касается и паралимпийцев, и наших лидеров сборной России — саночницы Ивановой и прыгуна с трамплина Климова. Добавлю, что Пермский край подписал соглашение с Федерацией спортивной медицины и в качестве «пилота» участвует в их программе наряду с Нижегородской областью и Республикой Бурятия. Всё это позволит избежать различных допинговых ситуаций.

— Скажите, какие крупные соревнования в Прикамье ожидать в 2020 году?

— Прежде всего это финал Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина, кроме того, это отборочный матч чемпионата Европы по баскетболу между мужскими сборными России и Северной Македонии, первенство Европы по скалолазанию. Всё это не попадает под допинговый «бан» и обязательно состоится.

— Какие у нас достижения в массовом спорте в уходящем году?

— Отмечу, что в последние годы наблюдается всплеск к любительскому спорту и физкультуре. Наша задача — поддерживать это и создавать условия: проводить яркие зрелищные мероприятия и строить инфраструктуру. За уходящий год мы провели много мероприятий как местного, так и международного уровня. Особо отмечу соревнования по бегу. Например, впервые провели «Забег.рф», реализовали проект «Беги по краю», провели Пермский международный марафон, который собрал 10 тыс. участников. Кстати, по данным сайта russiarunning, Пермский край признан самым «бегающим» регионом в России, что очень приятно. Что касается зимнего спорта, то мы активно развиваем проект «Вставай на лыжи». Кроме того, возродили Спартакиаду трудящихся Пермского края.

Если говорить об инфраструктуре, то, например, за год в крае мы установили более 70 площадок для воркаута, отремонтировали 30 спортзалов, построили 11 межшкольных стадионов, 24 площадки ГТО, два бассейна в Перми, три ледовые арены — в Березниках и Губахе, а также открыли ледовую тренировочную арену в Перми. Её отмечу особо, так как построена она на частные средства президента Федерации фигурного катания Пермского края Дмитрия Шубодёрова.

На четырёх территориях края будем ставить модульные лыжные базы — это типовой модуль на 140 кв. м, где будет снегоход с навесным оборудованием, прокат от 50 до 100 пар лыж, буфет, раздевалки, тренерская комната. Кроме того, сейчас работаем над выкупом пермской базы «Пермские медведи», которая будет капитально отремонтирована.

Не забываем и о других массовых видах спорта — велосипедном спорте, скандинавской ходьбе и так далее.

— Сколько жителей Прикамья занимаются спортом?

— Итоги 2019 года мы подведём к февралю 2020-го, когда все муниципалитеты отправят нам данные по территориям. В планах у нас стоит показатель 40,1%, думаю, мы его достигнем. Что касается 2018 года, то у нас в регионе спортом занимались 36,4% жителей. Этот показатель складывается из данных отчётов школ, спортсекций и так далее. Но уверен, что реальное число занимающихся спортом больше. Это все те жители, которые занимаются самостоятельно и регулярно — взять ту же скандинавскую ходьбу или бег, кто-то регулярно ходит в фитнес-центр и так далее. Эти показатели пока не учитываются, хотя, по последнему опросу, к ним можно отнести 13,2% населения. Сейчас мы разрабатываем методику, каким образом их «включить» в общую ежегодную отчётность по массовому спорту. Тем не менее к 2024 году число занимающихся спортом в регионе должно превысить 56,5%.

— В последнее время активно ведутся разговоры о грядущем строительстве большой концертно-спортивной арены в районе ДКЖ вместимостью 10 тыс. мест. Расскажите об этом проекте подробнее.

— Начну с того, что такая арена очень нужна городу и краю. У нас пока просто нет универсальных спортивных комплексов-«десятитысячников». И во время проведения ряда крупных мероприятий, например отборочных игр баскетбольной сборной, очевидно, что желающих их посетить больше, чем может вместить УДС «Молот» — на сегодняшний день самый крупный универсальный дворец спорта Перми. К тому же «Молот» является самой крупной крытой площадкой для проведения концертов. Поэтому большая универсальная арена — просто необходимость.

— Во время ноябрьского визита в Пермь вице-премьера правительства РФ Виталия Мутко было озвучено, что прототипом этой арены послужит аналогичный объект в Новосибирске. Это так?

— За основу взяли «десятитысячник» в Новосибирске — его строительство только началось. Но совершенно не обязательно, что наша арена внешне будет выглядеть так же, как у них. Сама основа, параметры — да, аналогичны, но не архитектура. У нас будет отдельное проектирование.

— Неоднократно слышал, что новая большая арена нужна ещё и потому, что УДС «Молот» требует серьёзной реконструкции, а значит, его закроют на какое-то время.

— Да, он устарел. Но мы уже много там сделали: поменяли свет, звук, зрительские трибуны, санузлы. Хотелось бы, конечно, провести капитальный ремонт, но пока это сделать нереально, хотя бы потому, что там занимаются хоккеем и свои матчи проводит «Парма». С появлением арены на ДКЖ такая возможность появится.

— Помимо этого амбициозного проекта есть в планах ещё что-то глобальное?

— Есть планы по строительству «олимпийского» 50-метрового бассейна. Но мы пока не определились с местом его расположения. Раньше мы рассматривали район УДС «Молот», теперь больше склоняемся к Липовой горе. Но окончательного решения пока не принято. Во многом это связано с тем, что для самого бассейна и его инфраструктуры нужен участок земли площадью 5 га. Что касается санно-бобслейной трассы в Чусовом, то сейчас заканчиваются процедуры по подготовке проектно-сметной документации.

Может быть, чуть менее амбициозный, но от этого не менее значимый проект реконструкции пермского стадиона «Энергия». Там планируется обустройство четырёх игровых залов, где можно играть и в гандбол, и в волейбол, и в баскетбол, и в мини-футбол. Будут и тренажёрные залы, залы для бокса и борьбы. Кроме того, планируется реконструировать межшкольный стадион и построить теннисные корты. Ориентироваться надо также на 2023 год. Ну и не стоит забывать о центре фигурного катания, который должен примерно в это же время появиться на ул. Шпальной в микрорайоне Парковом.

— Получается, почти всё будет построено к 300-летию Перми.

— Примерно так и получается. На 2021 год у нас из глобальных проектов предусмотрен ввод в эксплуатацию манежа «Спартак», а также ремонт спортивного комплекса «Прикамье».

Но если говорить не о крупных объектах, то на следующий год мы запланировали 130 спортивных площадок по краю, из них 80 — на открытом воздухе и 50 — это ремонт спортивных залов и площадок в школах, техникумах. А вообще мы хотим отремонтировать залы во всех школах и колледжах.

— В этом году стадион «Звезда» передан из муниципальной собственности в краевую. Уже много лет говорится о том, что он устарел не только морально, но и физически. Какие-то работы там планируются?

— В этом году мы обновили там запасное поле, закупили дополнительные материалы для основного поля. Конечно же, и трибуны, и световые вышки требуют ремонта, и что можем, мы делаем. Конечно, есть желание отремонтировать всё, везде и прямо сейчас. Но нужно учитывать возможности. Пока мы поддерживаем состояние «Звезды» на том уровне, чтобы соответствовать требованиям РФС и УЕФА.