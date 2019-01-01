Наталья Тимофеева журналист «Высокий проходной балл в пермских вузах заставляет выпускников уезжать» Министр образования края рассказала, почему выпускники не возвращаются работать в родной город Поделиться Поделиться Твитнуть

Вчера, 20 февраля, министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина на пленарном заседании рассказала о развитии в регионе системы профессионального образования.

Сейчас в системе среднего профессионального образования Пермского края готовят рабочих и специалистов по 148 специальностям и 70 профессиям. В 2019 году в профессиональных образовательных организациях обучались 45,4 тыс. человек, в том числе из других регионов.

В 2020 году контрольные цифры приёма составят 14 710 человек. Больше всего учебный набор будет в сфере машиностроения, строительства, транспорта, информатики и вычислительной техники, поварского, парикмахерского дела и туризма.

Чтобы насытить рынок труда необходимыми специалистами, в крае ежегодно увеличивают количество студентов, зачисленных в соответствии с заказом работодателей. По итогам 2018 года, их доля составила 68%. А к 2022 году, по словам Раисы Кассиной, долю студентов, зачисленных в соответствии с заказом работодателей, планируется увеличить до 90%. Также, чтобы ускорить выпуск требуемых специалистов и увеличить количество мест на востребованные работодателями специальности, в крае закрывают маловостребованные специальности или сокращают срок обучения.

Рассказывая про проект «Рабочие кадры «под ключ» (трёхсторонние соглашения «студент-колледж-предприятие»), Раиса Кассина отметила, что работодатели, в отличие от предыдущих годов, предпочитают заключать соглашения со студентами не на первом курсе, а на втором или третьем. Это объясняется тем, что работодатели успевают познакомиться со студентом, оценить его и выбрать его в качестве будущего сотрудника. Многие также работают с пятикурсниками, так как кадры им нужны «здесь и сейчас». По словам министра, самыми востребованными сейчас являются IT-специалисты.

«Спрос на квалифицированные кадры постоянно растёт. При этом регионы могут самостоятельно влиять на количество мест по целевому обучению. Важно выстраивать взаимоотношения с различными предприятиями, чтобы предоставить гарантии будущим выпускникам в их трудоустройстве», — отметил спикер краевого парламента Валерий Сухих.

Во время режима вопросов многие депутаты спрашивали у министра, что можно сделать, чтобы выпускники школ не уезжали учиться в другие регионы. На это Раиса Кассина ответила, что чем лучше детей учат в школах, тем больше баллов они получают на экзаменах. Это, в свою очередь, открывает им дороги во многие учебные заведения. Поэтому нужно усилить ссузы и вузы, работающие в крае, и увеличить количество бюджетных мест. С другой стороны, повышение проходного балла и общего уровня абитуриентов приводит к тому, что ребята со средними баллами не могут поступить в пермские вузы на бюджет. Поэтому они уезжают учиться в другие регионы, например в Кировскую область, где их баллы считаются вполне нормальными.

Также депутаты спрашивали, что можно сделать, чтобы выпускники вузов и ссузов возвращались работать в муниципалитеты. На это министр ответила, что заставить их вернуться нельзя. «Они будут возвращаться, если будет комплексное развитие территории. Поэтому надо делать так, чтобы они сами захотели вернуться», — отметила Раиса Кассина.