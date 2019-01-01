Дмитрий Енцов журналист Автобус №3 вернётся на Пермь I Поделиться Поделиться Твитнуть

Автобусный маршрут №3, временно работающий по маршруту «Микрорайон Нагорный» — «Сквер Решетникова/«Завод им. Шпагина», вернётся к прежнему конечному остановочному пункту на Перми I. Об этом во время instagram-конференции заявил глава Перми Дмитрий Самойлов.

По его словам, это произойдёт после окончания ремонтных работ на аварийном путепроводе на ул. Монастырскоой. Сейчас по путепроводу допустимо движение транспорта до 5 т, после завершения работ — до 20 т, что позволит пустить по нему автобусы большого класса.

Кроме того, Самойлов сообщил, что ремонтные работы могут быть завершены на этой неделе (изначально планировалось до конца февраля).

«Работы близки к завершению. Должны быть установлены уже 13—14 подпорных конструкций для укрепления пролётных строений моста. Думаю, в течение этой недели работы будут завершены», — отметил Дмитрий Самойлов.