Дмитрий Енцов журналист В этом году в Перми будут отремонтированы 25 дорожных объектов Поделиться Поделиться Твитнуть

Во время прямого эфира в instagram-конференции глава Перми Дмитрий Самойлов рассказал о планах по дорожным работам на 2020 год.

По его словам, всего будет отремонтировано 25 дорожных объектов. Все — в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и регионального проекта «Малые дела». Общий бюджет работ по двум проектам — 900 млн руб.

Из знаковых объектов: ул. Подлесная, Окулова, Монастырская, Петропавловская, часть ул. Пермской, Газеты «Звезда».