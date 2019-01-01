Мэрия подключила прокуратуру к решению вопроса уборки крыш от снега и наледи Поделиться Поделиться Твитнуть

Заместитель главы администрации Перми Игорь Субботин провёл заседание рабочей комиссии по подготовке объектов ЖКХ, социальной сферы Перми к эксплуатации в осенне-зимний период 2020—2021 годов. В работе комиссии приняли участие прокурор Перми Виталий Дымолазов, прокуроры районов города, главы районов, начальник департамента ЖКХ администрации Перми Александр Власов, руководители сетевых организаций.

Напомним, ранее глава Перми Дмитрий Самойлов дал поручение своему заместителю Игорю Субботину и департаменту ЖКХ в связи с наступлением тёплой погоды обеспечить очистку кровель от снега и льда, скоординировать эту работу с районами и управляющими организациями.

Игорь Субботин, заместитель главы администрации Перми:

— Перед нами стоит задача в короткие сроки усилить контроль за проведением управляющими организациями, хозяйствующими субъектами работ по очистке крыш и балконов верхних этажей, входных групп от снега и льда. Участились случаи схода снега с крыш, нужно немедленно реагировать, чтобы не допускать таких случаев, поскольку от этого зависит безопасность людей.

По словам Александра Власова, муниципалитет подготовил механизм для воздействия на управляющие компании.

Александр Власов, начальник департамента ЖКХ администрации Перми:

— В Перми, согласно федеральному законодательству, существует регламент по муниципальному контролю в области благоустройства. Информация собирается специалистами административно-технической инспекции и департамента ЖКХ, нерадивым УК и ТСЖ выдаются уведомления об устранении. Если управляющие организации не исполняют их в срок, районные администрации фиксируют этот факт и в тот же день направляют информацию в прокуратуру для принятия мер прокурорского воздействия.

Главы районов отчитались о проведении рейдов и обращениях в УК и ТСЖ для очистки крыш и козырьков подъездов. Сотрудники городской административно-технической инспекции ежедневно обследуют до 900 объектов, выписывают около 300 уведомлений об устранении нарушений. Все они направляются в районные администрации, которые проводят проверки по данным фактам и, в случае бездействия управляющих организаций, направляют информацию в прокуратуру района для принятия мер прокурорского реагирования.

На 19 февраля в городе обследовано около 1 тыс. придомовых территорий, зафиксировано 33 случая сброса снега с кровель. Направлено около 250 уведомлений в адрес управляющих организаций и ТСЖ.

Виталий Дымолазов, прокурор Перми:

— То, что предписания выдавать надо, — это правильно, но это не всегда эффективно. Пока будут приниматься меры, снег уже упадёт с крыши. В период активного снеготаяния необходимо оперативно направлять прокурору района информацию об управляющих компаниях, которые не реагируют на уведомления. Нужно сделать всё, чтобы переломить ситуацию.

Игорь Субботин, заместитель главы администрации Перми:

— Надо сделать так, чтобы они понимали, что если УК будет плохо работать, то будет наказана. Прошу отделы ЖКХ и благоустройства районов в такую погоду больше ходить ногами по району, обследовать территорию, а не сидеть в кабинетах.