Мария Сыропятова Мэрия Перми вводит новые требования к внешнему виду НТО Они коснутся аппаратов по продаже воды, шатров и палаток Поделиться Поделиться Твитнуть

Городские власти предлагают унифицировать внешний облик отдельно стоящих вендинговых аппаратов по продаже питьевой воды, а также шатров и палаток. Соответствующий пакет поправок в городские правила благоустройства опубликован на сайте городской администрации. В мэрии считают, что «установление требований к внешнему облику нестационарных торговых объектов (НТО) улучшит качественные характеристики городского пространства и архитектурный облик города».

Предполагается, что площадь вендингового аппарата должна составлять 3,4 кв. м, палатки — 6 кв. м или 9 кв. м, шатра — 16 кв. м и 25 кв. м. Толщина стенки вендинга должна быть не менее 0,8 мм, а диаметр труб — не менее 108 мм. Оболочка и крыша бака должны быть сделаны из гнутого металлического оцинкованного листа, ёмкость для воды — из пищевой нержавеющей стали, а пенал для продажи бутылей — обязательно из металла. Несущая конструкция палаток должна быть обязательно металлической, а у шатров — из анодированного алюминия.

По отзывам участников рынка, наибольшие затраты после принятия требований понесут владельцы вендинга. Приведение в соответствие только внешнего облика одного аппарата обойдётся минимум в 50 тыс. руб.

Антон Любич, юрист:

— В самом установлении требований к внешнему виду нет ничего плохого. Конкретные же требования, содержащиеся в предложенных администрацией поправках, нужно обсуждать с «отраслевиками» на предмет окупаемости требуемых затрат. В конечном итоге они будут «отбиваться» за счёт цен для потребителей. Поэтому требования к внешнему облику должны быть посильными.

По данным администрации Перми, в городе сегодня насчитывается 237 таких аппаратов. Из них 150 находятся на муниципальных землях, а 87 — на частных.

Бизнес требования поддерживает, но просит отсрочку.

Юрий Михеев, владелец сети вендинговых аппаратов:

— В целом предлагаемые изменения вполне выполнимы для бизнеса. Но мы совсем недавно провели модернизацию (киоски по продаже воды, в которых работали продавцы, массово заменяли на вендинговые аппараты; на придомовых территориях можно размещать только вендинг, — ред.), и нам просто необходим переходный период. Кроме того, имело бы смысл установить какой-то план-график. Понятно, что внешний облик заметен прежде всего в центральной части Перми — здесь можно было бы установить переходный период в один год. В отдалённых территориях это можно сделать в течение двух лет.