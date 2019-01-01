За год спрос на удалённую работу среди пермяков вырос на 32% Поделиться Поделиться Твитнуть

Аналитики «Авито Работы» проанализировали поисковые запросы пермяков и пришли к выводу, что запрос на удалённую работу вырос, по итогам 2019 года по сравнению с 2018 годом, на 32%.

Количество соответствующих вакансий при этом увеличилось на 16,4%. Средняя зарплата, которую запрашивают соискатели, составила почти 31 тыс. руб., в то время как работодатели предлагают 43 тыс. руб.

В целом по России объявления, связанные с удалённой работой, стали популярнее за год среди работодателей на 9,3% (вакансии), а среди соискателей — на 21,7% (резюме).

Артём Кумпель, управляющий директор «Авито Работы»:

— Динамика количества резюме и вакансий с возможностью удалённой работы свидетельствует о том, что укрепляется тренд на рациональный подход к жизни. Работникам не хочется тратить время и деньги на дорогу, а работодатели таким образом уменьшают расходы на аренду и решают кадровые вопросы благодаря сотрудникам из других регионов. По числу вакансий лидируют такие сферы, как продажи, работа для студентов (без опыта работы) и транспорт. По числу резюме лидируют такие сферы, как бухгалтерия, IT и маркетинг.