Григорий Серёдкин Под Оренбургом погиб солдат-срочник из Краснокамска Поделиться Поделиться Твитнуть

В воинской части, расположенной в Оренбургской области, погиб призывник Краснокамска. Предварительная причина смерти солдата — врачебная ошибка, сообщил в своём Instagram глава Краснокамского городского округа Игорь Быкариз.

Игорь Быкариз добавил, что будет настаивать на проведении независимой судмедэкспертизы для выяснения причин смерти.

Игорь Быкариз, глава администрации Краснокамского городского округа:

— Тяжело об этом писать, но скрывать такое нельзя. Во время прохождения воинской службы в Оренбургской области погиб солдат из Краснокамска Лев Пономарёв. Со слов командира части, смерть произошла из-за врачебной ошибки. Мы не оставим данное происшествие без внимания и настаиваем на независимой судмедэкспертизе, чтобы выяснить точную причину смерти. Вопрос взят на контроль. Малое, что мы можем сделать для мамы, Натальи Михайловны, — это принести ей свои искренние соболезнования и оказать необходимую помощь. Мне, честно, страшно от того, что это происходит, тем более в мирное время. Такого быть не должно.