Наталья Тимофеева журналист Индустриальный парк на Энергетиков, 50 будет специализироваться на «гаражном бизнесе» Большая часть бюджета парка пойдёт на зарплаты трёх его сотрудников Поделиться Поделиться Твитнуть

Энергетиков, 50. Скриншот Google.Maps

Вчера, 19 февраля, на заседании комитета по промышленности, экономической политике и налогам зампредседателя правительства-министр промышленности Алексей Чибисов рассказал депутатам о концепции создания индустриального парка на ул. Энергетиков, 50.

По словам министра, площадь парка составит 9,5 га. Сейчас на площадке располагаются десять объектов капитального строительства. В этом году планируется провести комплексное обследование состояния этих зданий и сооружений, для того чтобы в будущем их отремонтировать или реконструировать. По предварительной оценке, на ремонт понадобится 88,8 млн руб.

Схема предоставлена министерством промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края

В самом индустриальном парке власти планируют разместить не менее пяти резидентов с созданием не менее 500 новых рабочих мест. В первую очередь, на площадку будут пытаться привлекать малый и средний бизнес, занимающийся обрабатывающим и сборочным производством.

Председатель комитета Татьяна Миролюбова спросила, с какими крупными компаниями велись переговоры, чтобы они стали якорными резидентами. На это Алексей Чибисов ответил, что формат этого парка не предполагает привлечения крупных компаний из-за компактности территории.

«Наш целевой инвестор — это «гаражный бизнес». Это субъекты малого и среднего бизнеса, ведущие полноценную промышленную деятельность нелегально или полулегально в бывших складских помещениях или бывших гаражах с высокими пролётами. Дело в том, что когда «гаражный бизнес» выходит на взаимодействие с крупными холдингами, он обязан сертифицировать не только продукцию, но и производство. А в условиях гаражного бизнеса это сделать практически невозможно. Качество их помещений не позволяет им расширять производство и сертифицировать его», — пояснил зампредседателя правительства.

Кроме размещения промышленных производств резидентов в индустриальном парке будет работать центр испытаний продукции с переговорными и площадкой для испытаний, промышленный шоу-рум Пермского края для размещения постоянно действующей выставки образцов промышленной продукции, Региональный центр инжиниринга и образовательный центр. В образовательном центре будет вестись подготовка и переподготовка специалистов промышленных предприятий по направлениям «Промышленные роботы», «Программирование станков с ЧПУ» и «Автоматизация и роботизация».

Также в этом году край планирует создать АО «Управляющая компания индустриальными парками Пермского края» для управления парком. Расходы бюджета Пермского края на содержание имущественного комплекса и создание управляющей компании в 2020 году составят 7,3 млн руб. Причём большая доля из этой суммы пойдёт на оплату труда сотрудников АО «Управляющая компания индустриальными парками Пермского края» с начислениями. По информации минпрома, в акционерном обществе будут работать три человека: руководитель парка с зарплатой 115 тыс руб. в месяц и два инженера с зарплатой 70 тыс. руб. в месяц.

Ещё 2,3 млн руб. пойдут на круглосуточную охрану комплекса, 1,9 млн руб. — на коммунальные услуги (отопление, освещение промышленной площадки), 339 тыс руб. на приобретение мебели, оргтехники и канцелярских товаров и 6 тыс. руб. — на сотовую связь. Оставшиеся 70 тыс. руб. — это взнос в уставный капитал АО при создании управляющей компании.