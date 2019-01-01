Дмитрий Енцов журналист Бывший автопарк безвозмездно передаётся из муниципальной в краевую собственность Поделиться Поделиться Твитнуть

Депутаты Пермской городской думы 28 января проголосовали за безвозмездную передачу из муниципальной в краевую собственность комплекса зданий по адресу ул. Энергетиков, 50 для создания там индустриального парка.

Всего краю передаётся десять зданий общей площадью 22 119,6 кв. м (остаточная балансовая стоимость — 68,1 млн руб.), два земельных участка общей площадью 95 843 кв. м (кадастровая стоимость — 202, 9 млн руб.) и движимое имущество (остаточная балансовая стоимость — 2,4 млн руб.).

Напомним, что ранее на этой территории площадью 5,8 га находился бывший муниципальный автопарк города Перми. Мэрия даже хотела продать эту площадку, но потом сняла имущественный комплекс с аукциона в связи с рассмотрением вопроса о размещении на этой площадке краевого индустриального парка.

Власти Прикамья уже заложили в проекте бюджета на 2020—2022 годы расходы на создание и развитие индустриального парка на Энергетиков, 50. Расходы бюджета края составят 129,5 млн руб. Эти деньги планируется направить на проведение в 2020 году ремонта кровли и системы отопления объекта, а также на содержание объекта и обеспечение деятельности управляющей компании индустриального парка.

Вопрос передачи уже обсуждался в декабре на заседании думского комитета по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами, но вопрос отложили, так как у городской прокуратуры не было однозначного мнения насчёт этой инициативы.

Как отметил 21 января председатель думского комитета по экономическому развитию Арсен Болквадзе, больше претензий у прокуратуры нет.