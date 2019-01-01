Прокуратура: ПСК занизила класс опасности трубопровода у отеля «Карамель» Поделиться Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края в ходе проверки несчастного случая, произошедшего в мини-отеле «Карамель», выявила нарушения законодательства о промышленной безопасности в деятельности ООО «Пермская сетевая компания» (ПСК).

Напомним, 20 января в Индустриальном районе Перми произошёл прорыв трубы. Подвальное помещение мини-отеля затопило кипятком. Погибли пять человек.

Установлено, что ПСК владеет участком трубопровода теплосети Перми, которому в 2013 году был присвоен IV класс опасности.

В соответствии с нормами законодательства, плановые проверки юридических лиц, эксплуатирующих такие опасные объекты, проводятся не чаще чем один раз в течение трёх лет.

Однако анализ показал, что участок аварийного трубопровода относится к III классу опасности. Занижение класса привело к отсутствию плановых проверок контролирующих органов, необеспечению его безопасной эксплуатации.

Прокуратура Пермского края направила в Свердловский районный суд Перми исковое заявление о возложении на ПСК обязанности устранить нарушение и присвоить участку верный класс опасности. Иск находится на рассмотрении.