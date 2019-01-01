Дмитрий Енцов журналист На строительство путей и новые трамваи из краевого бюджета добавят более 1 млрд руб. Половина суммы уйдёт на ветку между вокзалами Пермь I и Пермь II Поделиться Поделиться Твитнуть

Врио губернатора Дмитрий Махонин внёс в Заксобрание проект поправок в краевой бюджет на 2020—2022 годы. Часть из них касается выделения дополнительных средств на транспортную отрасль Перми.

В частности, предполагается дополнительно выделить 1,104 млрд руб. на «строительство и приведение в нормативное состояние трамвайных путей, обновление подвижного состава». Из этих средств в 2020 году предполагается увеличение на 237 млн руб., в 2021 году — на 500 млн руб., в 2022 году — на 367,3 млн руб.

Напомним, ранее на эти цели для Перми в краевом бюджете на 2020 и 2021 годы заложены 700 млн руб. Плюс к ним из городского бюджета также запланированы расходы в 700 млн руб.

Дополнительный краевой «миллиард» будет потрачен в том числе на изъятие земельных участков и объектов между железнодорожными станциями Пермь I и Пермь II, строительство на этом месте трамвайных путей (на эти цели планируется потратить 500 млн руб.). А оставшиеся 600 млн руб. — на ремонт путей в городе и обновление подвижного состава.

При консолидированных расходах краевого и городского бюджета в 2020 году планируется приобрести для Перми 11 трамваев (на 509 млн руб., из них половина — из городского бюджета), 21 автобус среднего класса (189 млн руб.), пять автобусов малого класса (9 млн руб.).

В 2022 году — десять трамваев (501 млн руб.).

В итоге к концу 2022 года, по итогам финансирования из всех источников, в Перми должно появиться 169 новых трамваев и автобусов (изначально планировалось приобретение 120 единиц техники) и отремонтировано более 18 км трамвайных путей (ранее планировалось отремонтировать 17 км путей).

Поправки в бюджет будут рассмотрены на мартовском пленарном заседании Заксобрания.

Напомним, на прошлой неделе врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что в расходную часть краевого бюджета на ближайшие три года будут внесены дополнительные 12 млрд руб., полученные от экономии на аукционах и налоговых поступлений. Получается, что 1 млрд руб. из них уйдёт на общественный транспорт Перми.