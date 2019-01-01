Наталья Тимофеева журналист В апреле начнётся изъятие земли для реконструкции ул. Строителей По оценке минтранса, стоимость первого этапа работ превысит 300 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Николай Уханов принес с собой план не только в электронном виде, но и в бумажном. И депутаты очень внимательно его изучали. На этом плане указаны земельные участки, которые будут изыматься для строительства дороги.



Сегодня, 19 февраля, на заседании комитета по промышленности, экономической политике и налогам министр транспорта Пермского края Николай Уханов рассказал о том, как будет проходить изъятие земельных участков для строительства автомобильной дороги «Переход ул. Строителей — площадь Гайдара — ул. Стахановская».

Строительство разделено на четыре этапа: первый — от Куфонина до Вишерской, второй — от Вишерской до Папанинцев, третий — от Папанинцев до Локомотивной, и четвёртый — от Локомотивной до Стахановской. По первому этапу уже заключён контракт на выполнение строительно-монтажных работ. Второй этап находится в проектировании, и проект пройдёт экспертизу в июле-августе. Примерно в это же время краевые власти получат готовый проект третьего этапа. Минтранс планирует до Нового года найти подрядчиков на строительство второго и третьего этапов, и к юбилею Перми реализовать первый, второй и третий этапы строительства.

По словам министра, строительно-монтажные работы и изъятие участков будут идти параллельно. Уже утверждены границы строящейся ул. Строителей. Теперь правительство края должно утвердить постановление об изъятии участков для первого этапа, после чего можно заходить в процедуру изъятия.

На первом этапе — от Куфонина до Вишерской — всего 20 земельных участков с имущественным комплексом. Самые крупные земельные участки и имущество — это АО «Пермский маргариновый завод» (1 га) и ООО «ШаР» (0,65 га). До конца февраля правительство края будет уведомлять собственников об изъятии их участков, а сама процедура изъятия для госнужд, ориентировочно, начнётся с апреля этого года. Всего, по оценке минтранса, общая стоимость изъятия по первому этапу составит более 300 млн руб. Но эта оценка предварительная, и, по словам Николая Уханова, стоимость уточнится в начале марта, когда собственникам начнут рассылать уведомления с предложением стоимости выкупа земельных участков.

Участки для изъятия закрашены красным цветом. Информация и скриншоты c Яндекс. Карты и Google.Maps предоставлены министерством транспорта Пермского края

На вопрос депутатов, когда закончится изъятие участков для первого этапа, Николай Уханов сказал, что предварительные переговоры со всеми собственниками уже проведены. «Один-два собственника нас достаточно серьёзно напрягают, а остальные — разумные люди. Главное, что там нет чёрных риелторов, которые хотят заработать на этих участках. Рассчитываем, что большинство участков в этом году мы всё-таки изымем. Некоторые собственники уже готовы продать имущество за предложенную стоимость», — сообщил министр.

Председатель комитета по промышленности Татьяна Миролюбова спросила, не сдвинутся ли из-за конфликтов с собственниками участков сроки строительства. На что Николай Уханов сообщил, что сроки пока продлевают необходимость корректировки проекта и неожиданные находки на месте строительства.

«Мы получили проект строительства автомобильной дороги «Переход ул. Строителей — площадь Гайдара — ул. Стахановская» из города. Не хочу плохо говорить про коллег, но мы сейчас плотно занимаемся корректировкой этого проекта. Кроме того, в районе ул. Желябова оказались загрязнённые креозотом грунты. Там был шпалопропиточный завод, а креозот — это то, чем обрабатывают шпалы. Это опасный продукт, вдыхать его нельзя. Поэтому мы были вынуждены просто приостановить работы, выполнить дополнительные изыскания. Подключили природоохранную инспекцию, их специалисты взяли пробы, сделали анализ и определили класс опасности», — рассказал Николай Уханов.

В этом году минтранс также собирается приступить к оценке и изъятию участков для второго и третьего этапов строительства дороги. Для этого в мае, ещё до выхода из экспертизы проекта второго этапа, краевые власти планируют утвердить красные линии. При этом министр отметил, что на втором этапе основной собственник земельных участков и имущества — это ОАО «Российские железные дороги».