Дмитрий Енцов журналист Объявлен аукцион на реставрацию «Усадьбы Баталовых» в музее «Хохловка» Поделиться Поделиться Твитнуть

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края объявила пятый аукцион на разработку научно-проектной документации на ремонт и реставрацию объектов этнокультурного музея «Хохловка». На этот раз торги относятся к «Усадьбе Баталовых».

Начальная (максимальная) цена контракта — 1,7 млн руб. Заявки принимаются до 26 февраля. Сам аукцион состоится 28 февраля. Победитель должен подготовить документацию до 15 октября 2020 года.

Напомним, ранее инспекция объявляла четыре аналогичных аукциона по «Хохловке». Начальная цена по «Пожарному сараю» составляет 1,296 млн руб., по «Никольскому соляному амбару» — 1,699 млн руб., «Колокольне с шатровым завершением» — 1,301 млн руб., «Амбару для зерна» — 1,243 млн руб.

Заявки по ним принимаются до 19 февраля. Сам аукцион состоится 21 февраля. Победитель должен подготовить документацию до 15 октября 2020 года. Оплата будет производиться из краевого бюджета. При этом нужно подготовить эскизный проект реставрации, включая архитектурную концепцию, поэтажный план, и предоставить цветовое решение.