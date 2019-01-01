Дмитрий Енцов журналист Объявлен аукцион на реставрацию четырёх памятников в музее «Хохловка» за 5,5 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края объявила четыре аукциона на разработку научно-проектной документации на ремонт и реставрацию объектов этнокультурного музея «Хохловка».

Начальная цена по «Пожарному сараю» составляет 1,296 млн руб., по «Никольскому соляному амбару» — 1,699 млн руб., «Колокольне с шатровым завершением» — 1,301 млн руб., «Амбару для зерна» — 1,243 млн руб.

Заявки принимаются до 19 февраля. Сам аукцион состоится 21 февраля. Победитель должен подготовить документацию до 15 октября 2020 года. Оплата будет производиться из краевого бюджета. При этом нужно подготовить эскизный проект реставрации, включая архитектурную концепцию, поэтажный план и предоставить цветовое решение.