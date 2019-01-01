Григорий Серёдкин Инспекторы ГИБДД обнаружили в Прикамье 317 неисправных автобусов Поделиться Поделиться Твитнуть

В ГИБДД ГУ МВД России подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Автобус», которое проходило в Пермском крае с 3 по 13 февраля. В ходе проверки в регионе обнаружено 317 неисправных автобусов, сообщает ТК «ВЕТТА 24»

Всего было осмотрено 8660 автобусов. Из 317 технически неисправных единиц транспорта запрещена эксплуатация 65 автобусов, 15 помещены на специализированную стоянку. К административной ответственности привлечены более 200 должностных лиц, а также 1620 водителей.

При проверке внимание уделялось законности осуществления пассажирских перевозок, наличию у водителей документов, необходимых для участия в дорожном движении, отметкам медицинских работников при прохождении предрейсового медицинского осмотра и техническому состоянию транспортного средства.

Напомним , 11 февраля мэрия Перми подала заявку на участие в федеральной программе по обновлению транспорта. Заинтересованность в участии в проекте подтвердили в городском департаменте транспорта.