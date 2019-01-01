Дмитрий Енцов журналист Мэрия Перми подала заявку на участие в федеральной программе по обновлению транспорта Город может получить 2 млрд руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми подала заявку на участие в федеральном проекте обновления парка общественного транспорта в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Проект курирует федеральный Минтранс. Заинтересованность в участии в проекте подтвердили в городском департаменте транспорта.

По итогам рассмотрения заявок от муниципалитетов Минтранс составит рейтинг по получению федеральной субсидии.

«Пермский край может получить порядка 2 млрд руб. на обновление транспорта», — отметили в департаменте.

Напомним, что в городской бюджет на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов на обновление парка общественного транспорта заложено 1,4 млрд руб. (по 700 млн — от города и от краевого бюджета). На эти средства запланировано приобретение 28 трамваев и 92 автобусов.