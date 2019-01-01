АО «ПЗСП» организует экскурсию в строящийся дом Поделиться Поделиться Твитнуть

Ищете квартиру в новостройке? Составьте своё мнение о районе, планировках и качестве жилья — приходите на экскурсию в строящийся дом на ул. Иньвенской, 19. Экскурсия состоится 20 февраля в 12:00.

Дом на ул. Иньвенской, 19 — представитель фирменной серии ПЗСП Э-600. Квартиры в доме небольшой площади — идеальное решение для молодой семьи. Проектом предусмотрены 1- и 2-комнатные квартиры, а также популярные сегодня «евродвушки».

В новостройке на ул. Иньвенской, 19 всё сделано для комфорта жителей: входы в подъезд с уровня земли, просторные парадные, два лифта, в каждой квартире есть места для хранения. А разнообразие планировок позволяет каждому клиенту выбрать квартиру на свой вкус.

Сдаваться квартиры будут с полной отделкой от застройщика: линолеум, плинтуса, обои, плитка в ванной, металлическая входная и качественные межкомнатные двери. Застройщик предусмотрел всё, даже зеркала в ванной - покупателям останется лишь завезти в дом мебель.

Строящийся дом на ул. Иньвенская, 19 расположен в удачном месте: рядом остановки общественного транспорта «Вышка-1», «Вышка-2», два детских сада и две школы, детская и взрослая поликлиники. Сдача дома запланирована на этот год.

Напомним, на прошлой неделе состоялась экскурсия в ещё один строящийся дом на Вышке-2 на ул. Целинной, 53, которую посетили более 70 человек. Клиенты смогли оценить ход строительства, планировки квартир, а также задать все имеющиеся вопросы специалистам компании ПЗСП.

Более подробную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-300-7977. Проектная декларация — на сайте наш.дом.рф. Застройщики: ул. Иньвенская, 19 — АО «ПЗСП», ул. Целинная, 53 — ООО «Спецстрой Целинная 53».

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