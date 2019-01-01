Квартиры-студии в Перми за год подорожали на 18% Поделиться Поделиться Твитнуть

За год в Перми один из самых доступных видов жилья — квартиры-студии — подорожал на 18%, выяснили аналитики «Авито Недвижимости», сравнив показатели января 2020 года с показателями января 2019 года.

В целом по стране 1 кв. м в студии вырос в цене на 8,9% — до 87,9 тыс. руб. В Перми стоимость 1 кв. м в студии за год выросла на 18% — до 62,9 тыс. руб.

Цены снижались лишь в нескольких городах: Саратове, Москве, Калининграде и Омске.

По данным источника, тенденция к росту цен характерна почти для всех новостроек в крупнейших городах России. При этом средний по стране метраж сократился на 2% — до 26,7 кв. м. В то же время в Перми средняя площадь студии за год не изменилась и составляет 27 кв. м.