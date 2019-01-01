Григорий Серёдкин Объявлены торги на строительство в Соликамске и Чайковском пожарных депо Поделиться Поделиться Твитнуть

Объявлены аукционы на строительство пожарных депо в Соликамске и деревне Засечный Чайковского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба краевого минстроя.

В обоих населённых пунктах планируется возведение депо на два выезда. Заказчик работ — управление капстроя Пермского края.

В д. Засечный Чайковского городского округа построят одноэтажное здание депо площадью 303 кв. м. На исполнение контракта у подрядчика будет девять месяцев. Начальная цена контракта — 30,5 млн руб.

В Соликамске площадь здания депо доглжна составить 556 кв. м. Срок исполнения контракта также составит девять месяцев. Начальная цена контракта — 48,3 млн руб.

Заявки на участие в аукционах принимаются до 2 марта.

Напомним, в январе аудиторы требовали снизить стоимость строительства пожарного депо в Соликамске.