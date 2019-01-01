Наталья Тимофеева журналист Заксобрание одобрило изменение перечня объектов капстроительства вопреки мнению КСП Аудиторы требовали снизить завышенную стоимость строительства пожарного депо в Соликамске Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня, 23 января, депутаты ЗС приняли сразу в двух чтениях проект закона «О внесении изменений в постановление от 22 августа 2019 г. №1428 «Об утверждении перечня объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры».

В перечне по 16 объектам, включая строительство зоопарка и нескольких больниц, предлагается перенести срок строительства, по трём — изменить сметную стоимость, по пяти — изменить этапы реализации, по трём — изменить мощность объекта, и ещё по одному объекту вносятся редакционные уточнения. Также в перечень предлагается включить семь новых объектов.

На заседании комитета по развитию инфраструктуры председатель Контрольно-счётной палаты Пермского края Геннадий Тушнолобов заявил, что смысла в большинстве предложенных изменений практически нет. Он напомнил, что в перечень объектов капитального строительства, принятый в 2019 году, уже неоднократно вносились изменения. Причём есть объекты, по которым сроки реализации за два года менялись пять раз. Например, это строительство лечебно-поликлинического корпуса для Пермского краевого онкодиспансера. Его сроки менялись, но возвращались к обозначенным ранее.

Геннадий Тушнолобов, председатель Контрольно-счётной палаты Пермского края:

— Мы неоднократно указывали, что изменение сроков ведёт к затягиванию строительства. Это — к удорожанию и выделению дополнительных средств. Например, в августе мы проверяли пожарное депо в Чердыни. Это второй «зоопарк» — всё затоплено, завалено. Он даже строится не на том земельном участке, на котором проведены изыскания. Там надо расторгать контракт и взыскивать деньги с подрядчика. Я знаю, что даёт перенос сроков строительства. Если сроки не переносить, то будет нецелевое и неэффективное использование средств, уголовные дела и прочее. А если Заксобрание поддержит законопроект и срок перенесёт, то ничего этого не будет.

Кроме того, Геннадий Тушнолобов сообщил, что сметная стоимость строительства пожарного депо в Соликамске на два выезда (раньше было четыре) завышена на 10 млн руб. «Туда почему-то включены ранее выполненные работы, которые к этому объекту не относятся. Они относились к пожарному депо другой мощности», — пояснил он. Между чтениями КСП предложила снизить стоимость строительства, исключив расходы на депо с четырьмя выездами, но эту поправку отклонили.

В итоге в первом чтении за принятие законопроекта проголосовали 45 депутатов, и ещё шесть воздержались. Во втором — 48 проголосовали «за», и двое воздержались.