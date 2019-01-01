Наталья Тимофеева журналист «Наши заключения иногда никто не читает» Геннадий Тушнолобов раскритиковал правительство за бессмысленную работу Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня, 21 января, члены комитета по развитию инфраструктуры Заксобрания рассмотрели проект закона «О внесении изменений в постановление от 22 августа 2019 г. № 1428 «Об утверждении перечня объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры». Документ планируется принять 23 января сразу в двух чтениях в ходе одного пленарного заседания.

В перечне по 16 объектам предлагается перенести срок строительства, по трём — изменить сметную стоимость, по пяти — изменить этапы реализации, по трём — изменить мощность объекта, и ещё по одному объекту вносятся редакционные уточнения. Также в перечень предлагается включить пять новых объектов.

Однако председатель Контрольно-счётной палаты (КСП) Пермского края Геннадий Тушнолобов заявил, что смысла в большинстве этих изменений практически нет. Он напомнил, что в перечень объектов капитального строительства, принятый в 2019 году, уже неоднократно вносились изменения. Причём есть объекты, по которым сроки реализации за два года менялись пять раз. Например, это строительство лечебно-поликлинического корпуса для Пермского краевого онкодиспансера. Его сроки менялись, но возвращались к обозначенным ранее.

Геннадий Тушнолобов, председатель Контрольно-счётной палаты Пермского края:

— Мы неоднократно указывали, что изменение сроков ведёт к затягиванию строительства. Это — к удорожанию и выделению дополнительных средств. Например, в августе мы проверяли пожарное депо в Чердыни. Это второй «зоопарк» — всё затоплено, завалено. Он даже строится не на том земельном участке, на котором проведены изыскания. Там надо расторгать контракт и взыскивать деньги с подрядчика. Я знаю, что даёт перенос сроков строительства. Если сроки не переносить, то будет нецелевое и неэффективное использование средств, уголовные дела и прочее. А если Заксобрание поддержит законопроект и срок перенесёт, то ничего этого не будет.

Кроме того, Геннадий Тушнолобов сообщил, что сметная стоимость строительства пожарного депо в Соликамске на два выезда (раньше было четыре) завышена на 10 млн руб.

«Туда почему-то включены ранее выполненные работы, которые к этому объекту не относятся. Они относились к пожарному депо другой мощности», — пояснил он.

Также у КСП есть вопросы к «приобретению помещений для нужд ГБУ Пермского края «Многофункциональный миграционный центр». Геннадий Тушнолобов пояснил, что КСП не представили оценку стоимости объекта. Поэтому ведомство самостоятельно получило выписки и подсчитало, что на покупку помещений нужно 39 млн руб., а не 80 тыс. руб. , как предлагает правительство края. «Если бы нам предоставили оценку, то вопросов бы не было», — отметил Тушнолобов.

Геннадий Тушнолобов:

— Я считаю, что менять в перечне этапы строительства вообще не надо. Это специфика строительства, и КСП по ним не надо делать никаких заключений. Ещё вы предлагаете заменить слово «Кунгур» на «город Кунгур». Вообще не вижу смысла заносить это в перечень. Поэтому на будущее, когда выходите с предложениями, посмотрите, что нужно делать КСП, а что не нужно. Мы ведь запрашиваем очень большое количество документов, проверяем их, нервируем Минстрой, себе какую-то работу закладываем, а смысла в ней нет, так как наши заключения иногда никто не читает.

В итоге Геннадий Тушнолобов попросил подкорректировать методику.

Депутаты спросили первого зампредседателя правительства Михаила Сюткина, не считает ли он предложенные изменения в перечень «работой ради воздуха». Однако бывший глава минстроя ответил, что поправки носят технический характер и нужны, чтобы привести перечень в соответствие с другими документами, полученными по результатам проектирования.

Михаил Сюткин, первый заместитель председателя правительства Пермского края:

— Эти корректировки необходимы, чтобы мы уже в первом квартале объявили конкурсы на строительно-монтажные работы в соответствии с уже разработанной проектно-сметной документацией. Что касается этапов строительства, то при реализации проектов нам нужны затраты на проектирование. Если мы не будем писать «проектирование и строительство», то затраты на допроектирование проектов мы нести не сможем.

Таким образом Михаил Сюткин попросил депутатов поддержать предложенные правительством поправки.

Кроме того, депутаты поинтересовались, почему власти так часто переносили сроки объектов. Александр Третьяков, представляющий интересы Октябрьского округа, спросил у министра здравоохранения Оксаны Мелехова, о причинах, помешавших начать проектирование корпуса районной больницы. Сроки по этому объекту переносились уже пять раз.

По словам Оксаны Мелеховой, сначала нужно определиться с мощностью объекта.

Оксана Мелехова, министр здравооранения Пермского края:

— Мы не хотим получить избыточное количество корпусов. Понимаю, что сроки сдвигаются, но мы сейчас вошли в проект модернизации первичного звена медицинской помощи. Там сейчас аккумулируются средства, и по новым объектам мы находимся в подвешенном состоянии. Конечно, одно другому не мешает, но я бы попросила начать проектирование больницы в Октябрьском лишь в 2021 году.

В итоге депутаты отметили, что частое внесение правок в перечень объектов капстроя неудобно ни для них, ни для правительства. Но так как документ нужен для объявления конкурсов, его всё равно рекомендовали к принятию в двух чтениях.