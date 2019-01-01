Дмитрий Енцовжурналист
Врио губернатора Дмитрий Махонин назначил главу аппарата краевого правительства
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В рамках заседания правительства Пермского края врио губернатора Дмитрий Махонин представил нового руководителя аппарата правительства. Им стала Елена Анисимова.
«Она понимает, как работать с правительством будучи муниципальным служащим. Добро пожаловать в команду!» — представил руководителя аппарата Дмитрий Махонин
До назначения Елена Анисимова занимала аналогичный пост в администрации Перми.
Напомним, ранее аппаратом краевого правительства руководила Елена Лопаева. Она переехала в Москву.
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