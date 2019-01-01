Дмитрий Енцов

Дмитрий Енцов

журналист

Врио губернатора Дмитрий Махонин назначил главу аппарата краевого правительства

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В рамках заседания правительства Пермского края врио губернатора Дмитрий Махонин представил нового руководителя аппарата правительства. Им стала Елена Анисимова.

«Она понимает, как работать с правительством будучи муниципальным служащим. Добро пожаловать в команду!» — представил руководителя аппарата Дмитрий Махонин

До назначения Елена Анисимова занимала аналогичный пост в администрации Перми.

Напомним, ранее аппаратом краевого правительства руководила Елена Лопаева. Она переехала в Москву.

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