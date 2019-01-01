В пермском отделении «Деловой России» сменился исполнительный директор
Пост исполнительного директора пермского отделения федерального объединения предпринимателей «Деловая Россия» занял Максим Светлов.
Максим Светлов позиционирует себя как создатель компании GL Group и event-менеджер.
В своём Instagram он сообщил о своих планах на новом посту:
«Вывод отделения в топ-3, проведение 365 мероприятий, создание закрытого бизнес-клуба, 12 отраслевых комитетов и запуск восьми инвестиционных проектов. Всё это только маленькая часть планов. Работы много. Готов трудиться, благо, команда сильная, есть с кем покорять вершины».
Ранее пост исполнительного директора пермской «Деловой России» занимал Евгений Протопопов. Он был назначен в декабре 2018 года.