В пермском отделении «Деловой России» сменился исполнительный директор Поделиться Поделиться Твитнуть

Пост исполнительного директора пермского отделения федерального объединения предпринимателей «Деловая Россия» занял Максим Светлов.

Максим Светлов позиционирует себя как создатель компании GL Group и event-менеджер.

В своём Instagram он сообщил о своих планах на новом посту:

«Вывод отделения в топ-3, проведение 365 мероприятий, создание закрытого бизнес-клуба, 12 отраслевых комитетов и запуск восьми инвестиционных проектов. Всё это только маленькая часть планов. Работы много. Готов трудиться, благо, команда сильная, есть с кем покорять вершины».

Ранее пост исполнительного директора пермской «Деловой России» занимал Евгений Протопопов. Он был назначен в декабре 2018 года.