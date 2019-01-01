Григорий Серёдкин ХК «Молот-Прикамье» на выезде уступил «Зауралью» Поделиться Поделиться Твитнуть

ХК «Молот-Прикамье» уступил «Зауралью» в последнем матче регулярного чемпионата ВХЛ. Игра завершилась со счётом 5:2 в пользу курганской команды.

К концу первого периода пермяки пропустили три шайбы от хозяев льда. Во втором периоде гостям удалось сократить разрыв в счёте благодаря голу Владимира Королёва. А в начале третьей части игры Дмитрий Воробьёв сделал разницу между командами минимальной.

Однако дальнейшие попытки пермяков изменить ход матча успехом не увенчались. Наоборот, к финальной сирене гости пропустили дважды. Как итог, 5:2 на табло и очередное поражение пермской команды.

Это четвёртое выездное поражение для «молотобойцев» подряд. Ранее команда Павла Десяткова уступила челябинскому «Челмету» (2:1), орскому «Южному Уралу» (4:3) и учалинскому «Горняку» (5:3). Таким образом, «Молот-Прикамье» проиграл все игры заключительной выездной серии регулярного чемпионата ВХЛ, завершив сезон на 23-м месте.

Следующую официальную игру «Молот-Прикамье» проведёт в сентябре, уже в рамках розыгрыша «ВХЛ — Кубка Шёлкового пути» 2020/2021. Шансы на попадание в плей-офф текущего сезона ВХЛ пермская команда потеряла ещё за несколько туров до финиша регулярного чемпионата.