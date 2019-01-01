Дмитрий Енцов журналист Два игрока «Пармы» вызваны в сборную России Поделиться Поделиться Твитнуть

Мужская сборная России по баскетболу в подмосковном Новогорске начала подготовку к двум отборочным матчам чемпионата Европы — 2021 (20 февраля состоится матч с Италией, 23 февраля — с Северной Македонией).

На сборы вызваны 16 игроков, в том числе двое — из пермской «Пармы». Это защитник Максим Григорьев и форвард Евгений Валиев. Из-за травмы не сможет принять участие в подготовке центровой Артём Забелин.

Отметим, что ещё один «пармовец» — форвард Марекс Мейерис — вызван в сборную Латвии.