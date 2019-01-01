Наталья Тимофеева журналист Вознаграждение за отстрел волков вырастет до 20 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин внёс в Заксобрание проект поправок в краевой бюджет на 2020-2022 годы. Поправки в бюджет рассмотрят на мартовском пленарном заседании ЗС.

В частности, предлагается увеличить размер денежного вознаграждения охотникам за добычу волка на территории охотничьих угодий Пермского края в целях регулирования численности животных — с 10 тыс. руб. до 20 тыс. руб. за добычу одной особи. Причина повышения размера вознаграждения — высокая затратность охоты. В связи с этим затраты краевого бюджета на выплату вознаграждения тоже вырастут в два раза — с 2 млн руб. до 4 млн руб. ежегодно.

Напомним, что 28 ноября 2019 года депутаты Заксобрания поддержали в двух чтениях законопроект, разрешающий выделять из бюджета края средства на поощрение охотников за отстрел волков.

Дело в том, что с 2016 года по 2019 год численность волков в крае выросла почти в два раза — с 300 до 547. Из-за недостатка пищи звери выходят к жилым домам и нападают на людей и домашних животных. В северных районах края это случается особенно часто, что несёт угрозу жизни и здоровью населения. Добычей волка могут заниматься только бригады из наиболее опытных охотников, что означает достаточно серьёзные финансовые затраты на топливо.



