Охотники Прикамья смогут получать денежное вознаграждение за отстрел волков



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Стая волков. Источник: Google.com

Сегодня, 28 ноября, на пленарном заседании Заксобрания депутаты поддержали в двух чтениях законопроект, разрешающий выделять из бюджета края средства на поощрение охотников за отстрел волков. За принятие законопроекта депутаты проголосовали единогласно.

Дело в том, что с 2016 года по 2019 год численность волков в крае выросла почти в два раза — с 300 до 547. Из-за недостатка пищи звери выходят к жилым домам и нападают на людей и домашних животных. В северных районах края это случается особенно часто, что несёт угрозу жизни и здоровью населения. Добычей волка могут заниматься только бригады из наиболее опытных охотников, что означает достаточно серьёзные финансовые затраты на топливо.

Чтобы повысить заинтересованность охотников в добыче волка, в проекте бюджета края на 2020—2022 годы предусмотрены 2 млн руб. на выплату охотникам денежного вознаграждения за добычу волка. Размер вознаграждения предлагается установить в размере 10 тыс. руб. за одну добытую особь. Предполагается, что эти меры позволят охотникам в течение 2020 года добыть не менее 200 особей и вернуть численность волка к показателям 2016 года.

Чтобы получить вознаграждение, охотникам нужно представить шкуру волка.