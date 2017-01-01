В ЗС внесли законопроект о выплате охотникам вознаграждения за отстрел волков Награда за одно животное составит 10 тыс. рублей

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Стая волков. Источник: Google.com

Губернатор Пермского края Максима Решетников внёс в краевой парламент законопроект о внесении изменений в Закон Пермского края «О порядке использования средств бюджета Пермского края для осуществления полномочий Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, переданных органам государственной власти Пермского края».

В пояснительной записке сказано, что законопроект разработан для сдерживания на территории Пермского края роста численности волка, который может угрожать жизни и здоровью граждан.

В 2016 году на территории края насчитывалось около 300 волков, а в 2019 году их уже было 547. В 2019-м их численность сократилась, но не существенно — до 520 особей. Перед краевыми властями поставлена задача — снизить численность волка до показателей 2016 года. Но в 2018 году в рамках регулирования численности волков было отстрелено всего 139 особей и столько же было добыто за три квартала 2019 года, а этого недостаточно.

В финансово-экономическом обосновании говорится, что для достижения показателей 2016 года нужно в течение года добыть не менее 200 особей. Из них 110 особей нужно добыть на территории закреплённых охотничьих угодий, а 90 особей — на территории общедоступных охотничьих угодий.

Чтобы повысить заинтересованность охотников в добыче волка, в проекте бюджета края на 2020—2022 годы уже предусмотрены 2 млн руб. на выплату охотникам денежного вознаграждения за добычу волка. Размер вознаграждения предлагается установить в размере 10 тыс. руб. за одну добытую особь. В эту сумму входят 650 руб. на госпошлину за выдачу разрешения на добычу волка и 9350 — расходы на горюче-смазочные материалы. Расходы на горюче-смазочные материалы рассчитаны исходя из того, что стоимость бензина составляет 45 руб. за 1 л, один снегоход потребляет 20,73 л на 55 км, для охоты нужна бригада из пяти снегоходов, а длительность охоты — два дня.

Выплата денежного вознаграждения за добычу волка на территории охотничьих угодий Пермского края положена только гражданам России, имеющим охотничий билет.

Авторы законопроекта просят рассмотреть проект закона на ноябрьской «пленарке» и принять его в двух чтениях в ходе одного заседания. После принятия закон вступит в силу через десять дней после его официального опубликования.

Напомним, что тема вознаграждения охотникам за отстрел волков обсуждалась в начале июня на заседании постоянно действующей рабочей группы по правовому регулированию отношений в сфере природопользования и охраны окружающей среды Заксобрания Пермского края. Министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Килейко сообщил, что с 2015 года количество волков в крае сильно выросло. Поэтому с 2016 года минприроды ПК ежегодно проводит регулирование численности серого хищника с целью ликвидации угрозы здоровью и жизни граждан.

Добычей зверя занимаются бригады из наиболее опытных охотников. Но из-за того, что охотники несут при добыче серого хищника достаточно серьёзные затраты, их надо как-то поощрять. Однако денежное вознаграждение нигде не предусмотрено, поэтому минприроды награждало охотников, добывших волка на общедоступных охотничьих угодьях, квотой на добычу лося.

Чтобы определить источник финансирования, правительство края направило в 24 органа местного самоуправления письма с вопросом, может ли муниципальное образование заложить в своём бюджете деньги для поощрения охотников. Но только в восьми муниципальных образованиях ответили, что готовы предусмотреть эти денежные средства на 2020 год. Поэтому деньги на вознаграждение решили предусмотреть в бюджете Пермского края. Изначально планировалось, что размер награды за добытую особь будет зависеть от возраста или пола животного (гонорар за волчонка составит 5 тыс. руб., за взрослого волка — 10 тыс., а за волчицу — 15 тыс. руб.), но потом от этой идеи отказались.