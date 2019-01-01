Наталья Тимофеева журналист Проведение выборов губернатора оценили в 207,3 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Врио губернатора Дмитрий Махонин внёс в Заксобрание проект поправок в краевой бюджет на 2020—2022 годы.

В частности, предлагается увеличить расходы краевого Избиркома в 2020 году на 228,3 млн руб., в 2022 году, наоборот, уменьшить на 207,3 млн руб. Такое решение обусловлено подготовкой и проведением досрочных выборов губернатора Пермского края, а также дополнительных выборов депутатов Заксобрания по одномандатным округам №№ 2,13,17.

Поправки в бюджет рассмотрят на мартовском пленарном заседании ЗС.

Напомним, что срок полномочий Максима Решетникова в качестве губернатора истекал в 2022 году, но в январе 2020 года его призвали в Москву для работы в федеральном правительстве. Также в прошлом году досрочно освободились три мандата депутата Заксобрания: по округу№ 2 — из-за приговора Егору Заворохину, по округу №13 — из-за смерти Александра Шалаева, по округу №17 — из-за приговора Владимиру Подкорытову. Все выборы, кроме выборов депутата от округа №2, пройдут в единый день голосования — 13 сентября.