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Замруководителя администрации губернатора Дмитрий Пучко уволился по собственному желанию
Как стало известно «Новому компаньону», заместитель руководителя администрации губернатора Пермского края, директор департамента по взаимодействию с органами местного самоуправления Дмитрий Пучко с 18 февраля уволился с госслужбы по собственному желанию. Распоряжение подписал врио губернатора Дмитрий Махонин. По информации источника, Дмитрий Пучко намерен вернуться в Москву.
Дмитрий Пучко возглавил департамент по взаимодействию с органами местного самоуправления администрации губернатора Пермского края в качестве и .о. в октябре 2017 года. До этого он работал начальником управления контроля в департаменте экономической политики и развития Москвы. В июне 2018 года он занял должность заместителя руководителя администрации губернатора.
Напомним, ранее аппарат правительства покинули его глава Елена Лопаева и её заместитель Назим Султанов.