Евгения Пастухова выпускающий редактор Замруководителя администрации губернатора Дмитрий Пучко уволился по собственному желанию Поделиться Поделиться Твитнуть

Как стало известно «Новому компаньону», заместитель руководителя администрации губернатора Пермского края, директор департамента по взаимодействию с органами местного самоуправления Дмитрий Пучко с 18 февраля уволился с госслужбы по собственному желанию. Распоряжение подписал врио губернатора Дмитрий Махонин. По информации источника, Дмитрий Пучко намерен вернуться в Москву.

Дмитрий Пучко возглавил департамент по взаимодействию с органами местного самоуправления администрации губернатора Пермского края в качестве и .о. в октябре 2017 года. До этого он работал начальником управления контроля в департаменте экономической политики и развития Москвы. В июне 2018 года он занял должность заместителя руководителя администрации губернатора.

Напомним, ранее аппарат правительства покинули его глава Елена Лопаева и её заместитель Назим Султанов.



