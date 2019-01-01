Вера Гиренко В Перми пройдёт второй международный фестиваль научно-популярного кино Поделиться Поделиться Твитнуть

С 21 февраля по 1 марта в Перми пройдёт второй международный фестиваль научно-популярного кино Future.doc. Для всех, кто смотрит в будущее с надеждой и страхом, в программе — фильмы об актуальных открытиях, встречи с учёными, концерты, лекции и дискуссии.

События программы фестиваля сгруппированы по темам. Откроет киносмотр 21 февраля тема взаимодействия искусства и науки. В частной филармонии «Триумф» зрители увидят новый фильм Екатерины Ерёменко «Разум, сердце и душа» о том, как шесть преподавателей математики и физики, желая поделиться красотой своих исследований, организовали конкурс с надеждой вдохновить художников.

Не обойдётся без технических достижений перед показом. Художники Александр Агафонов и Пётр Стабровский создали арт-объект, который будет подсчитывать количество людей, вошедших в зал. Эта информация будет преобразована в звук и изображение и будет транслироваться на главный экран.

А после киносеанса придёт время музыкальной электроники: новый звуковой проект Mrs Major Tom продемонстрирует музыкант Ася Алыпова — с ней можно будет потанцевать под под диджей-сет Soulou Андрея Платонова.

Тему исследований человеческого тела продолжит 22 февраля Юлия Киселёва. На «Часовом заводе» она представит зрителям свой документальный фильм о нейроисследованиях «Мозг. Эволюция».

Следующий тематический блок фестиваля объединят непростые путешествия. О работе учёных в экстремальных условиях на краю Земли — фильм «В арктических льдах». А о теории и практике космических путешествий недалёкого будущего 27 февраля расскажет врач-кибернетик, популяризатор космонавтики и руководитель пресс-службы ИМБП РАН Олег Волошин на лекции «Космос как место для жизни».

Какое же погружение в науку без темы искусственного интеллекта? Роботы выполняют за людей тяжёлый труд, служат нянями и сиделками, сторожами и дворниками… Недалёк тот час, когда вся эта высокотехнологичная братия восстанет против своих создателей. О пользе и вреде роботов для человечества расскажет фильм «Пропасть, или Робот-коллектор».

Заострит вопрос немецкая картина «Чистильщики» — о людях, которые работают с опасным контентом в соцсетях. Эти границы между реальной и виртуальной жизнью размываются всё сильнее, и в соцсети проникает политика, а в политику — диджитал и работа с личными данными. Этому новому тренду — диджитализации государства — будет посвящена публичная дискуссия 24 февраля на «Часовом заводе» с участием политолога Контантина Сулимова и основателя компании Promobot Алексея Южакова.

Кроме кинопоказов и лекций, на фестивале можно будет поучаствовать в эксперименте по сканированию мозговой активности, поучаствовать в интеллектуальной игре, посетить круглый стол с художниками о взаимном влиянии науки и искусства, посмотреть на битву роботов-спасателей, поучаствовать в заседании «Клуба любителей научной фантастики».

Закроется фестиваль 29 февраля в частной филармонии «Триумф». Зрителей ждёт показ фильма о самом глубоком озере планеты «Байкал. Магия воды». Продолжить праздновать закрытие можно будет под песни нового музыкального проекта «Выходной» и кавер-бэнда 3Dance.