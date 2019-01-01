Григорий Серёдкин Мэрия Чайковского изменит критерии конкурса на осуществление пассажирских перевозок Поделиться Поделиться Твитнуть

Власти Чайковского изменят критерии конкурса среди муниципальных перевозчиков на осуществление пассажирских перевозок и вернут заявки всем участникам. Об этом на публичных обсуждениях деятельности Управления ФАС по Пермскому краю сообщил заместитель руководителя ведомства Николай Хаснуллин.

Николай Хаснуллин, заместитель руководителя Управления ФАС по Пермскому краю:

— По той причине, что некоторые критерии конкурса оценки перевозчиков, например «опыт осуществления регулярных перевозок», не были учтены, мы вынесли мэрии Чайковского предупреждение. Уже после выданного предупреждения нам стало известно, что по иску прокуратуры Чайковского Пермский краевой суд признал постановление администрации Чайковского городского округа, регламентирующее конкурсные процедуры, незаконным.

Управление ЖКХ и транспорта Чайковского городского округа было привлечено к административной ответственности. После возбуждения административного дела представители управления сообщили, что осознали вину и вернут заявки участникам, а также внесут изменения в конкурсную документацию.

Напомним, 14 февраля Пермское УФАС обязало мэрию Чайковского изменить критерии в конкурсе на осуществление пассажирских перевозок.



