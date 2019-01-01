Григорий Серёдкин УФАС обязало мэрию Чайковского изменить критерии в конкурсе на пассажирские перевозки Поделиться Поделиться Твитнуть

В Управление ФАС по Пермскому краю поступила жалоба от участника конкурса на осуществление пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам в Чайковском. В обращении указано, что горадминистрация провела конкурс, создав видимость конкуренции. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Торги состоялись в октябре 2019 года. Антимонопольщики проверили действия администрации Чайковского и обнаружили признаки нарушения ч. 1 ст. 15 Закона «О защите конкуренции».

Противоречие законодательству выявлено в постановлении администрации Чайковского городского округа, которое регламентирует конкурсные процедуры. Установлено, что в документации отсутствует шкала оценки участников конкурса по критериям «Количество дорожно-транспортных происшествий» и «Опыт осуществления регулярных перевозок».

Александр Плаксин, руководитель Управления ФАС по Пермскому краю:

— Мы проанализировали шкалу оценки участников конкурса по критерию «Опыт осуществления регулярных перевозок» и установили, что всем предпринимателям, независимо от их опыта работы в пассажирских перевозках, присваивается одинаковое количество баллов. Опытные перевозчики ставятся в неравное положение с новичками. Использование этого критерия не позволяет оценить опыт участника в осуществлении перевозок. А когда речь идёт о безопасности пассажирских перевозок, опыт работы должен быть среди ключевых критериев оценки при выявлении победителя конкурса. В нашем случае этот критерий номинальный, он создаёт видимость его установления. Следовательно, цель конкурса по выявлению лучших условий оказания услуг в сфере пассажирских перевозок не достигается. Наличие в конкурсной документации формальных критериев оценки заявок участников торгов приводит к ограничению или устранению конкуренции на данном рынке.

Пермское УФАС выдало управлению жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Чайковского городского округа предписание устранить нарушения: вернуть заявки участникам, внести изменения в документацию с учётом выявленных нарушений, продлить срок принятия заявок. Предписание антимонопольного ведомства городские власти проигнорировали и обжалуют его в суде.

Также краевое управление ФАС вынесло горадминистрации предупреждение о необходимости прекратить действия, противоречащие антимонопольному законодательству. Властям Чайковского необходимо отменить или изменить положения о проведении конкурса в срок до 10 марта 2020 года.