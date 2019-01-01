Дмитрий Енцов журналист В администрации Перми создадут отдел по взаимодействию с гордумой Поделиться Поделиться Твитнуть

В администрации Перми появится новый отдел — по взаимодействию с Пермской городской думой. Об этом объявлено 18 февраля на заседании думского комитета по экономическому развитию.

Отдел создают для «более тесного взаимодействия городской исполнительной и законодательной ветвей власти».

Предполагается, что штатная численность отдела составит четыре человека. На комитете уточнили, что создание комитета не повлечёт увеличения расходов мэрии, средства будут перераспределены с расходов на другие департаменты, отделы и управления. О том, кто возглавит отдел, будет объявлено позднее.

В горадминистрации сообщили, что этот отдел существовал и раньше, только он был подведомственным Управлению по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям , а сейчас будет составной частью горадминистрацией. При этом его руководитель, как и сотрудники остаются. Руководит им Елена Борисова.







