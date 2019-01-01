Дмитрий Енцов журналист Мэрия Перми изымает девять участков под аварийным жильём Поделиться Поделиться Твитнуть

Дома по Тургенева, 7 и 9. Фото: google.com/maps

Администрация Перми опубликовала два распоряжения, датированные 11 и 14 февраля, об изъятии в общей сложности девяти участков, расположенных на территории аварийного жилья, для муниципальных нужд.

Четыре участка относятся к району ДКЖ — участки на ул. Барамзиной, 31 (927 кв. м), ул. Углеуральской, 4 (1,3 тыс. кв. м), ул. Детской, 10 (1 тыс. кв. м), в пер. Каслинском, 12 (838 кв. м).

Ранее распоряжение об изъятии относилось к трём участкам на ул. Тургенева — №№7 (1,6 тыс. кв. м), 9 (852 кв. м), 11 (1,4 тыс. кв. м). Также под изъятие попадают два участка на ул. Доватора, 30 (4,1 тыс. кв. м) и 34 (2,2 тыс. кв. м).