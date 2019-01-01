Дмитрий Енцов журналист Долги по зарплате в Прикамье превысили 36 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермьстат опубликовал данные по задолженностям по зарплате перед работниками различных видов отраслей на 1 февраля 2020 года. Общая сумма долга составила 36,6 млн руб. Это в 2,2 раза больше, чем месяц назад.

Наибольший долг относится к предприятиям металлургии — 17,6 млн руб. Далее следуют сектор транспорта — 11 млн руб., и сфера добычи полезных ископаемых — 4,9 млн руб.

Как отмечают в статистическом ведомстве, вся имеющаяся задолженность образовалась из-за отсутствия собственных средств в организациях. Численность работников, перед которыми организации имеют просроченную задолженность по заработной плате, составила 662 человека. И это только те, по которым есть официальные данные.