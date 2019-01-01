Григорий Серёдкин Ледовый городок на пермской эспланаде закроют на четыре дня Поделиться Поделиться Твитнуть

Ледовый городок «Легенды древней Пармы», расположенный на эспланаде, закроют для посетителей с 18 по 21 февраля.

Как уточнили в горадминистрации, это связано с приходом в Пермь оттепели. При этом другие места развлечений — катки у монументов «Героям фронта и тыла» и «МиГ на взлёте», а также горка для катания на сноутьюбингах — продолжат работу с возможными паузами, в зависимости от температурных условий и скорости таяния льда.

Планируется, что комплекс возобновит работу в субботу, 22 февраля.

Напомним, ледовый городок будет работать до 1 марта.