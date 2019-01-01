Григорий Серёдкин В Перми начался демонтаж новогоднего оформления Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми начался демонтаж новогоднего оформления и иллюминации. Об этом сообщает телекомпания «ВЕТТА».

В новогодних событиях поучаствовали 1,3 млн человек. Годом ранее эспланаду посетили 1 млн человек.

Элементы новогоднего оформления будут демонтированы постепенно. Ледовый городок на эспланаде продолжит работу до 1 марта и завершит её после Масленицы.

Напомним, в 2019 году краевое правительство выделило дополнительные средства на новые инсталляции в городском центре, а также в Кировском и Мотовилихинском районах. Впервые было выполнено комплексное проектирование и устройство сразу трёх кварталов эспланады, оформлена входная группа аэропорта.