Григорий Серёдкин Ремонт аварийного путепровода на Монастырской планируется завершить до конца февраля Поделиться Поделиться Твитнуть

Работы по укреплению аварийного путепровода на ул.Монастырской планируется завершить до конца февраля. Подрядная организация уже установила семь из 14 подпорных конструкций для укрепления пролётных строений моста, сообщает пресс-служба городской администрации.

Ремонтные работы проводятся ежедневно с 4 февраля. Внутрь путепровода устанавливаются специальные подпорные конструкции. Это исключит обрушение пролётных строений и увеличит грузоподъёмность моста.

Матвей Чувашов, главный инженер МКУ «Пермблагоустройство»:

— На объекте выполняется укрепление пролётных строений временными конструкциями, которые используются при строительстве мостов. Это необходимо для страховки пролётных строений на случай их деформации при высокой нагрузке. Сейчас проходит их сборка и установка. Уже установлена половина таких конструкций. На этой неделе при благоприятной погоде будет произведено устройство монолитных маяков, чтобы фиксировать возможную динамику, продолжится установка пролётных строений. До конца месяца мы планируем закончить все работы. В итоге получим возможность обеспечить пропуск по путепроводу транспортных средств весом до 20 т.

Напомним, ранее врио губернатора Прикамья Дмитрий Махонин поручил ускорить проведение работ на путепроводе.