Дмитрий Махонин дал первые поручения после своей поездки на электричке Врио губернатора планирует договориться о запуске ещё одного утреннего поезда Поделиться Поделиться Твитнуть

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин по итогам своей поездки на городской электричке планирует провести совещание с руководством Свердловской железной дороги, краевым минтрансом и главой Перми Дмитрием Самойловым. Об этом чиновник сообщил в своём Instagram. Также Дмитрий Махонин поделился в соцсети тем «что зацепило самого и на что пожаловались люди».

В частности, первая электричка уходит в 6:48, а станция Голованово открывается позже. Данное замечание. По словам Махонина, уже исправлено, станцию стали открывать в 6:30.

«Попросил Ивана Колесникова, начальника Свердловской РЖД, проработать и запустить в интервале с 7:00 до 8:00 ещё одну электричку.

Узнал, что сейчас автобусы №3 доезжают до завода Шпагина (чтобы людям было удобно добираться с электричек и обратно) только в пиковые часы, в остальное время конечная — «Сквер им. Решетникова». Поручил Дмитрию Самойлову проанализировать загрузку, количество «доездов» до Шпагина увеличить с 31 до 41, а также ускориться по работам на путепроводе, чтобы автобусы большой вместимости могли доезжать до Перми I».