Григорий Серёдкин В Прикамье 12 человек после возвращения из Китая остаются под наблюдением врачей Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае под наблюдением врачей находятся 12 человек, которые ранее вернулись в регион из Китая. Восемь из них — граждане КНР, сообщает пресс-служба краевого минздрава.

С конца января под наблюдением врачей находились 27 человек. Из них 22 человека обследовали в Перми, остальных — в городах края.

Из-под круглосуточного наблюдения медиков выписаны уже 15 человек. Последними на 17 февраля выписали двух студентов, вернувшихся из КНР. Симптомов ОРВИ за период пребывания в карантине у них не обнаружено.

Меры по предупреждению возможного распространения коронавируса проводятся в плановом режиме. Случаев заражения коронавирусом в Прикамье не выявлено.