«МегаФон» открывает пермякам доступ к облачным играм Поделиться Поделиться Твитнуть

«МегаФон» договорился о партнёрстве с игровым сервисом Loudplay. Теперь абоненты могут оплачивать доступ к нему со счёта мобильного телефона и играть через облачный сервис на компьютерах любой мощности. Облачный сервис позволяет управлять действиями на сервере со своего компьютера, при этом изображение на экране транслируется через интернет.

В рамках партнёрства разработаны тарифы, включающие три часа несгораемого времени в месяц для новичков и 15 часов в месяц — для профессиональных игроков. В тарифы входят предустановленные игры Dota 2, Counter Strike, PUBG, Witcher 3, Fortnite, GTA V, World of Warcraft.

Тариф Pro также предусматривает приоритет в очереди, сохранение истории игр в течение недели и бесплатный просмотр фильмов игровой тематики на «МегаФон ТВ». Оплачивать доступ к сервису можно прямо со счёта телефона.

Партнерство с Loudplay — очередной шаг в развитии экосистемы для клиентов компании. В октябре «МегаФон» запустил сервис «МегаФон Игры» games.megafon.ru, предоставляющий доступ к лучшему и самому интересному игровому контенту с максимально удобной системой авторизации и возможностью покупки контента «в один клик» со счёта мобильного телефона.

Андрей Кушнарёв, генеральный директор «МегаЛабс»:

- Мы видим быстрый рост рынка игр в России и активный интерес пользователей к направлению «облачного гейминга». Расширяя каталог продуктов, тестируя новые модели продаж, мы ожидаем привлечь новых клиентов и предоставить интересные возможности для тех, кто уже с нами. В стадии активной проработки ещё ряд продуктов для игровой аудитории.

Виталий Стародубов, основатель Loudplay:

- Наша цель — сделать компьютерные игры доступными каждому, решить проблему дорогой и быстроустаревающей техники, с которой сталкиваются миллионы геймеров в России. Благодаря облачному геймингу у клиентов появляется существенно больше возможностей, чтобы наслаждаться разнообразным набором игр.

В октябре 2019 года «МегаФон»н стал первым среди российских телеком-операторов партнёром Blizzard Entertainment, одного из крупнейших мировых производителей компьютерных игр. Тогда клиенты «МегаФона» получили возможность оплачивать со счёта мобильного телефона услуги сервиса Battle.net и приобретать игры Blizzard на портале «МегаФон Игры» по спецусловиям. За этот период наибольшей популярностью у абонентов пользовались хиты: World of Warcraft, Diablo 3.Battlechest, Overwatch. Legendary Edition.

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