Наталья Тимофеева журналист Разработку документации для устранения нарушений в музее «Россия – моя история» оценили в 2,9 млн руб. Ранее МЧС указало на пожарные риски Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня, 17 февраля, ГКБУК «Пермский краеведческий музей» объявило аукцион на разработку научно-проектной документации для устранения нарушений пожарной безопасности на объекте культурного наследия «Вокзал речной». Начальная цена контракта составляет 2,9 млн руб.

Победитель аукциона должен запроектировать в переходе между секциями здания и выставочных залах противопожарные перегородки c дверями с нормируемым пределом огнестойкости. В офисных помещениях нужно предусмотреть дымовые пожарные извещатели, а в помещениях цокольного этажа — изменение конфигурации перегородок. После разработки научно-проектной документации подрядчик обязан получить положительное заключение государственной экспертизы и государственной историко-культурной экспертизы. Срок выполнения работ — до 30 сентября 2020 года.

Заявки на участие в торгах принимаются до 26 февраля. Сам аукцион планируют провести 28 февраля.

Напомним, что ещё в апреле 2018 года краевое МЧС провело внеплановую проверку здания бывшего речного вокзала, в котором сейчас размещается экспозиция исторического парка «Россия — моя история. Пермский край», и выявило ряд нарушений.

По мнению МЧС, инсталляции и перегородки выставки сузили пути эвакуации людей, что привело к росту пожарного риска. Кроме того, из-за неверных расчётов выставочные залы музея площадью более 1 тыс. м оказались не защищены автоматическими устройствами пожаротушения. В результате в ноябре 2019 года Ленинский районный суд Перми даже вынес решение ГКБУК «Пермский краеведческий музей» о запрете эксплуатации объекта до устранения нарушений пожарной безопасности. Но так как краевой суд сейчас рассматривает апелляционный иск на решение Ленинского суда, музей работает в обычном режиме. Следующее судебное заседание назначено на 4 марта.

В краевом минкульте сообщили, что почти все замечания устранили ещё в 2019 году. Что касается замечаний по путям эвакуации, то их можно устранить только после изменения класса функциональности здания. Для этого музей подготовил техническое задание для аукциона по разработке научно-проектной документации для исполнения пунктов предписания.