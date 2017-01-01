Суд запретил работу исторического парка на речном вокзале

Твитнуть Поделиться Поделиться

Ленинский районный суд Перми вынес решение ГКБУК «Пермский краеведческий музей» о запрете деятельности по эксплуатации объекта, расположенного по адресу ул. Монастырская, 2, до устранения нарушений требований пожарной безопасности. Это здание бывшего речного вокзала, в котором сейчас размещается экспозиция исторического парка «Россия — моя история. Пермский край» в Перми, сообщает «РБК-Пермь».

Напомним, что ещё в апреле 2018 года ведомство провело внеплановую проверку здания и выявило ряд нарушения. Также нарушения пожарной безопасности устранялись на речном в январе-февраля этого года.



По мнению МЧС, инсталляции и перегородки выставки сузили пути эвакуации людей, что привело к росту пожарного риска. Кроме того, из-за неверных расчётов выставочные залы музея площадью более 1 тыс. м оказались не защищены автоматическими устройствами пожаротушения.

В краевом минкульте прокомментировали данное сообщение: «Музей работает в обычно режиме. Судебное решение вступает в силу через 30 дней после его принятия. За это время музей имеет право устранить замечания и подать апелляцию. Почти все замечания на данный момент устранены. Несколько устраняются в настоящее время. Так, одно замечание касается производительности наружных водопроводных путей — сейчас ведется работа над увеличением их мощности. Остальные нарушения возможно устранить после изменения класса функциональности здания — музеем уже в полном объеме подготовлено техническое задание, чтобы внести изменения в научно-проектную документацию для исполнения пунктов предписания. Средства в бюджете предусмотрены в полном объеме. Отметим, что изменения класса функциональности здания путем корректировки научно-проектной документации носят формальный характер».