Дмитрий Енцов журналист Интенсивность вызовов скорой помощи в Перми за месяц возросла на 4 тыс. Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермская станция скорой помощи подвела итоги января 2020 года. Всего за месяц на территории Пермской агломерации (включает Пермь, Пермский район, Полазну и Добрянку) поступило 45,5 тыс. вызовов. В среднем в сутки это больше, чем в декабре, — 1,4 тыс. раз против 1,3 тыс. раз. Из общего количества госпитализацией закончились 18,1 тыс. вызовов. Для сравнения: всего в декабре поступило 41,8 тыс. вызовов.

По причине гипертонии «скорую» вызывали 6,5 тыс. раз (5,9 тыс. в декабре), из-за ишемической болезни сердца — 2,3 тыс. (2,2 тыс.), из-за инфаркта — 120 (99). По причине злоупотребления алкоголем зафиксировано 2,3 тыс. вызовов (было 2,2 тыс.).

По причине простуды и ОРВИ — 7,4 тыс. (5,7 тыс.). Вызова на ДТП в январе составили 324 (в декабре было 315). Число пострадавших — 199 (было 193). Погибших в ДТП — шесть человек (в декабре — семь).

При этом в 3,1 тыс. случаев в январе не был обнаружен пациент (либо неправильно назван адрес, либо покинул место происшествия/получения травмы).