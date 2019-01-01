В Прикамье объявлены конкурсы на проектирование поликлиники и строительство врачебной амбулатории Поделиться Поделиться Твитнуть

Управление капитального строительства Пермского края объявило конкурс на проектирование поликлиники в Чусовом и строительство сельской врачебной амбулатории в посёлке Ныроб.

В Чусовом необходимо спроектировать здание поликлиники площадью до 11,8 тыс. кв. м. Его пропускная способность должна составить 400 посещений в смену. На выполнение работ подрядчику будет дано восемь месяцев. Максимальная цена контракта — 22,5 млн руб.

В посёлке Ныроб подрядчику предстоит построить сельскую врачебную амбулаторию на 40 посещений в смену, площадью до 600 кв. м. Выполнить условия контракта потребуется за шесть месяцев. Начальная (максимальная) цена контракта — 42,7 млн руб.

Детские поликлиники уже возводятся в Индустриальном, Свердловском, Кировском и Орджоникидзевском районах Перми. Всего до конца 2022 года в регионе будет возведено 23 объекта здравоохранения, что поспособствует реализации в регионе национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Список строящихся социальных объектов доступен на портале «Управляем вместе».