Дмитрий Енцов журналист В Перми разбирают фасад исторического здания пивзавода на Сибирской Новое здание планируется построить к 2023 году Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми с конца прошлой недели начали разбирать фасад здания пивоваренного завода на ул. Сибирской, 35. Подготовительные работы начались ещё в начале месяца. К настоящему моменту значительно разобрана его центральная часть. После этого начнётся «восстановление» здания но уже в виде новодела. Владельцем участка является «Пермглавснаб».

Напомним, весной 2019 года подготовлен окончательный проект реконструкции, автором которого стал архитектор-реставратор Геннадий Воженников. Экспертиза показала, что сохранять единственный оставшийся фасад нет смысла — и с точки зрения безопасности, и с точки зрения технологии.

Работы должны были начаться ещё в сентябре 2019 года, но из-за поиска подрядчика перенесены на февраль. В итоге вместо исторического здания будет «новодел», но, как отметил автор проекта, с максимально возможным повторением фасада исторического здания. Ввод в эксплуатацию назначен на 2023 год.

По задумке архитектора, часть исторического фасада, которую сейчас можно увидеть на ул. Сибирской, будет «выпилена», спущена на землю и либо интегрирована в новую стену, либо к ней прикреплена. Скорее всего, это будет небольшая часть, размером от 1,5 м до 2 м. Эксперт отметил, что технологически сложно вырезать более крупный «кусок». Кроме того, полностью оставить фасад невозможно с точки зрения безопасности. Восстановленный объект будет максимально вписан в историческую архитектуру улицы. По цветовой гамме здание также будет идентично «первоисточнику».

Эскиз проекта предоставлен АО «Эрон»

Кроме того, здание изменит функцию — оно точно не станет вновь пивоваренным заводом, а будет административно-жилым: на первом этаже разместятся торговые площади, на втором — офисы, а выше будут квартиры. Для принятия этого решения есть две причины: промышленное производство в центре города возобновлять нельзя, в этом и нет смысла: чтобы в здание вдохнуть вторую жизнь, оно должно отвечать современным запросам. Поэтому смешанный вариант торгово-административно-жилого назначения кажется оптимальным.

Большинство опрошенных «Новым компаньоном» экспертов поддержали идею сноса ради восстановления, пусть и в виде новодела.

Четырёхэтажное здание было построено в 1912 году. Фактически производство алкогольной продукции велось там до середины 1980-х годов. После перенесения производства в район Липовой горы здание приходило в негодность.