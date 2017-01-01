Жильё вместо пива Представлен проект восстановления исторического здания на ул. Сибирской

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Архитектор Геннадий Воженников обнародовал окончательный проект реставрации здания бывшего пермского пивоваренного завода, расположенного по адресу ул. Сибирская, 35. По его словам, практически идентичная копия дома 1912 года постройки будет возведена максимум через четыре года — к 300-летнему юбилею Перми. Большинство экспертов поддержали предложенные Воженниковым идеи о необходимости сделать хоть что-то, «чтобы этого «позора» в центре города больше не было».

Фасад на ул. Сибирской решено восстанавливать в историческом виде

Архитектор-реставратор Геннадий Воженников обнародовал окончательный вариант восстановления известного здания пивзавода в центре Перми (за более чем столетнюю историю оно называлось по-разному, но практически всегда там производили пиво). Экспертиза показала, что сохранять единственный оставшийся фасад нет смысла — и с точки зрения безопасности, и с точки зрения технологии.

Принято окончательное решение — восстановить здание. Фактически это будет новодел, но, как отметил автор проекта, с максимально возможным повторением фасада исторического здания.

«Сейчас проект будет проходить стадию строительной экспертизы, без которой невозможно начать работы», — отметил архитектор-реставратор. По его оценкам, работы должны начаться в этом году, скорее всего осенью. «В любом случае здание полностью должно быть готово к 300-летию Перми», — пояснил Воженников.

Внутренняя, «скрытая» часть здания будет осовременена

По задумке архитектора, часть исторического фасада, которую сейчас можно увидеть на ул. Сибирской, будет «выпилена», спущена на землю и либо интегрирована в новую стену, либо к ней прикреплена. Скорее всего, это будет небольшая часть, размером от 1,5 до 2 м. Эксперт отметил, что технологически сложно вырезать более крупный «кусок». Кроме того, полностью оставить фасад невозможно с точки зрения безопасности. Восстановленный объект будет максимально вписан в историческую архитектуру улицы. По цветовой гамме здание также будет идентично «первоисточнику».

Кроме того, здание изменит функцию — оно точно не станет вновь пивоваренным заводом, а будет административно-жилым: на первом этаже разместятся торговые площади, на втором — офисы, а выше будут квартиры. Для принятия этого решения есть две причины: промышленное производство в центре города возобновлять нельзя, в этом и нет смысла — чтобы в здание вдохнуть вторую жизнь, оно должно отвечать современным запросам. Поэтому смешанный вариант торгово-административно-жилого назначения кажется наиболее оптимальным.

Практически все опрошенные «Новым компаньоном» эксперты поддержали идею Воженникова. Главная мысль: в любом случае оставлять здание в таком виде, как сейчас, нельзя. По словам архитектора Игоря Лугового, за время пустования (то есть с середины 1980-х годов) он встречал несколько проектов восстановления дома, но ни один из них не был близок к воплощению. Поэтому он надеется, что нынешний вариант всё же будет доведён до логического завершения.

«Почти 30 лет «простоя» не пошли зданию на пользу — оно только разрушается. Поэтому необходимо сделать хоть что-то, чтобы этого «позора» в центре города больше не было. Отмечу, что вариант Воженникова мне нравится, поэтому главное, чтобы он наконец-то был реализован», — отметил Луговой. Он также поддержал идею о том, что необходимо разобрать оставшийся фасад: «Наверное, существует возможность его сохранить, но смысла в этом нет. Здание всё равно будет восприниматься как исторический объект. Я сторонник того, что если нет возможности сохранить памятник, то лучше его заново отстроить. Примеров тому много. Так, по адресу ул. Ленина, 22—24 находятся два фактически построенных заново здания, но ни у кого не возникает мысли, что это новодел».

Архитектор Владислав Новинский также поддерживает представленный проект: «Если нет возможности восстановить, то лучше построить заново». По его мнению, хорошо, что здание в итоге станет многофункциональным — так оно обретёт новую жизнь и будет востребованным. «Кроме того, судя по проекту, восстановленное здание ни в коем случае не будет выбиваться из архитектуры улицы Сибирской», — отмечает Новинский.

Председатель Пермского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников Елена Гонцова заявила, что проект полностью соответствует законодательству в сфере охраны памятников и предложенный вариант восстановления «не спорит с историческим фасадом».

По словам архитектора Сергея Шамарина, возможно, смысла восстанавливать здание нет. «Можно сказать, что на сегодняшний день здание технически утрачено. Поэтому дальнейшее решение нужно принимать исходя из всех экспертиз. Я вижу, что фасад всё-таки можно сохранить. Но если техническая экспертиза покажет, что сохранить невозможно, то на основании конкурса нужно будет строить на этом месте абсолютно новое здание. И не факт, что оно должно точно повторять то, что было раньше. В таком случае не вижу смысла воссоздания. Пусть будет абсолютно новый объект. Возможно, с абсолютно другим смыслом и функциональным направлением», — считает Сергей Шамарин.

Кстати, именно вопрос фасада до последнего оставался краеугольным камнем обсуждения судьбы объекта. Пермский градозащитник Денис Галицкий подавал иск в суд, чтобы предотвратить снос дома. По мнению общественника, фасад хотят фактически заменить муляжом. Но 28 марта суд встал на сторону инспекции по охране памятников. Отметим, что краевая инспекция по охране памятников согласовала акт обследования здания. В нём отмечено, что конструкции находятся в недопустимом или аварийном состоянии, поэтому фундаменты следует демонтировать и возвести заново, а кирпичные стены — «перебрать» и заменить на «новый полнотелый керамический кирпич в исторических размерах».