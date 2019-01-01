Дмитрий Енцов журналист В строящемся руднике в Соликамске произошла вспышка газов Поделиться Поделиться Твитнуть

Ночью 16 февраля в строящемся руднике в Соликамске произошла вспышка газов. В пресс-службе ПАО «Уралкалий» «Интерфаксу» сообщили, что пострадавших нет.

«В 21:40 по мск. 16 февраля в ходе проведения плановых работ подрядной строительной организацией Тиссен Шахтбау (Thyssen Schachtbau) в стволе N1 строящегося (Южного) рудника СКРУ-2 произошла вспышка горючих газов без последующего возгорания. Пострадавших нет, персонал подрядной организации выведен на поверхность», - цитирует агентства пресс-службу «Уралкалия».